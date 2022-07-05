ABD'deki Silahlı Saldırının Ardından Bir Kare
Xinhua - Güncel
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HIGHLAND PARK, 5 Temmuz (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından, Merkez Caddesi'ndeki (Central Ave) boş portatif sandalyeler ve kişisel eşyalar görülüyor, 4 Temmuz 2022.
HIGHLAND PARK, 5 Temmuz (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından, Merkez Caddesi'ndeki (Central Ave) boş portatif sandalyeler ve kişisel eşyalar görülüyor, 4 Temmuz 2022. Illinois eyaletinin Chicago kentinin kuzey banliyölerindeki Highland Park'ta Pazartesi sabahı Bağımsızlık Günü geçit töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda altı kişinin öldüğü bildirildi. (Fotoğraf: Vincent Johnson/Xinhua)
Xinhua / Güncel