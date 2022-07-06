ABD'deki Silahlı Saldırı Kurbanları İçin Anma Töreni - Haberler

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ABD'deki Silahlı Saldırı Kurbanları İçin Anma Töreni

Xinhua - Güncel
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ABD'deki Silahlı Saldırı Kurbanları İçin Anma Töreni

HİGHLAND PARK, 6 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago'nun banliyösü olan Highland Park'taki anma töreninde mum yakan gençler, 5 Temmuz 2022.

HİGHLAND PARK, 6 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago'nun banliyösü olan Highland Park'taki anma töreninde mum yakan gençler, 5 Temmuz 2022. Halk, 4 Temmuz'da Highland Park'ta Bağımsızlık Günü geçit töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için yas tutuyor. Polis yaptığı açıklamada, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının yediye çıktığını, yaralı sayısının ise 46 olduğunu belirtti. (Fotoğraf: Joel Lerner/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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