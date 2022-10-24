ABD'deki silahlı okul saldırısında 4 kişiyi öldüren zanlı suçlamaları kabul etti

NEW ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford lisesinde geçen yıl 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı Ethan Crumbley, hakkındaki bütün suçlamaları kabul etti.

Crumbley, bugün çıkarıldığı Oakland Bölge Mahkemesinde, birinci dereceden terörizm ve birinci dereceden dört ayrı cinayet de dahil hakkındaki 24 suçlamayı kabul ettiğini söyledi.

Bunun üzerine davaya bakan hakim duruşma tarihi olarak 9 Şubat'ı belirleyerek kurbanların ailelerini dinledikten sonra hükmü vereceğini belirtti.

Daha önce hakkındaki suçlamaları reddeden 16 yaşındaki Crumbley, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası ile yargılanıyor.

Oxford Lisesi'ndeki saldırı

Michigan'daki Detroit şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde 30 Kasım 2021'de yarı otomatik silahla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Saldırıdan sonra aynı okulda öğrenci olan Ethan Crumbley yakalanıp gözaltına alınmış, savcılık tarafından birinci derece 4 cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağı duyurulmuştu.

Zanlının anne ve babası Jennifer ve James Crumbley de ihmal nedeniyle saldırıda payları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 4 kez taksirle adam öldürme suçlaması yöneltilen çiftin her birine 500 bin dolar kefalet konulmuştu.

Savcılık, suç aletinin babası tarafından saldırganın yanında satın alındığını, annesinin bir sosyal medya gönderisinde silahtan "oğullarının Noel hediyesi" olarak söz ettiğini ve silahın kilit altında tutulmadığını açıklamıştı.

Silahlı saldırıdan etkilenen iki aile 9 Aralık'ta, saldırıda hayatını kaybeden her bir yakını için, yeterli tedbir almamaktan dolayı silahlı saldırıyı önleyemediği ve öğrencileri koruyamadığı gerekçesiyle Oxford Lisesi okul yönetimine 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.