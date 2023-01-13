ABD'deki şiddetli yağış ve kasırga etkisini sürdürüyor

NEW ABD'nin batı yakasındaki California'da şiddetli yağışlar ve sel baskınları devam ederken, güney eyaletlerinde etkili olan kasırga büyük zarara neden oldu.

NEW ABD'nin batı yakasındaki California'da şiddetli yağışlar ve sel baskınları devam ederken, güney eyaletlerinde etkili olan kasırga büyük zarara neden oldu.

Milyonlarca insanın sel tehlikesine karşı uyarıldığı California eyaletinde geçen hafta etkili olan şiddetli fırtına ve yağışların ardından, yeni bir sel baskınına karşı uyarı yapıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) eyaletin körfez bölgesinde cumartesi sabah başlayıp pazartesi dahil devam edecek olan yağışlar nedeniyle sel uyarısında bulundu.

NWS'ye göre, cuma gününden pazartesi gününe kadar Kuzey Körfezi'nde 7 ila 15 santim ve San Francisco'da 5 ila 7 santim arasında yağış beklenirken bölge halkı yol kapanmaları ve elektrik kesintilerine karşı uyarıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi de çarşamba günü, olumsuz hava şartlarının eyaletin güney kısmında azaldığını belirterek, cuma gününden sonra kuzeyde yeni bir şiddetli yağış ve fırtına dalgasının beklendiği uyarısında bulunmuştu.

Yetkililer, seller, taşkınlar, toprak kayması, şiddetli rüzgar ve yıldırım düşmesi sonucu California'da 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 17'ye çıktığını kaydetmişti.

Alamaba ve Georgia'da kasırgalar oluştu

Alabama eyaletinin Selma şehrinde hızı 110 kilometrenin üzerine çıkan kasırga, bölgeye önemli ölçüde zarar verdi.

Elektirik kesintilerini takip eden PowerOutage.US'a göre, Selma şehrini de içine alan Dallas İçesi sakinlerinin yaklaşık yarısının elektriği kesildi.

Belediye Başkanlığı da açıklamasında vatandaşlara, "Kara yollarında seyahat etmekten kaçının ve elektrik hatlarından uzak durun. Güvende kalın ve 911 aracılığıyla bildirim yapmaya devam edin." şeklinde uyarı yaptı.

NWS tarafından paylaşılan twitte de Georgia eyaletinin Tallaposa ilçesinde kasırga nedeniyle acil durum edildiği bildirildi.

PowerOutage.US'a göre, Alabama ve Georgia'dan sonra Tennessee'de de etkisini gösteren kasırgalar sebebiyle yaklaşık 117 bin müşteri elektriksiz kaldı.

Federal Havacılık İdaresi de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'na yapılan uçuşların, bölgedeki gök gürültülü fırtınalar nedeniyle ertelendiğini aktardı.