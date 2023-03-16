ABD'deki San Francisco Körfez Bölgesi Son 30 Yılın En Kötü Elektrik Kesintisini Yaşıyor

SAN FRANCİSCO, 16 Mart (Xinhua) -- ABD'nin batısında yer alan Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Körfez Bölgesi'nde neredeyse otuz yılın en kötü elektrik kesintisi yaşandı.

SAN FRANCİSCO, 16 Mart (Xinhua) -- ABD'nin batısında yer alan Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Körfez Bölgesi'nde neredeyse otuz yılın en kötü elektrik kesintisi yaşandı.

Salı sabahı Kuzey Kaliforniya'ya ulaşan bir atmosferik nehir, San Francisco Körfez Bölgesi boyunca şiddetli yağmur ve sert rüzgar getirdi. Pacific Gas & Electric Co.'dan (PG&E) Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 450.000 abone kesintiden etkilendi. Kesinti zirve yaptığında 367.000 abonenin elektrikleri kesildi.

Çarşamba günü öğlen saatlerine gelindiğinde South Bay'de yaklaşık 80.000 ve San Francisco Yarımadası'nda 35.000 abonenin elektrikleri hala kesikti.

Şirketin operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı ve işletme müdürü Sumeet Singh, Salı günü sezonun 13. büyük fırtına olayının yaşandığını söyledi ve bunu, "Körfez Bölgesi'nde 1995'ten beri tek bir günde gördüğümüz, aboneler açısından en etkili fırtına" şeklinde nitelendirdi.

Santa Cruz Dağları'nda, rüzgarlar Salı günü saatte 97 mile kadar yükseldi. PG&E Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Başkan Yardımcısı Angie Gibson'a göre, düşen ağaçlar birçok elektrik hattını devirdi ve 5.500 PG&E personeli Çarşamba günü sahaya inerek onarım çalışmalarını yürüttü.