ABD'deki Radyo İstasyonlarından Trump'a Dava

ABD'deki Radyo İstasyonlarından Trump'a Dava
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Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ve diğer iki radyo istasyonu, Trump yönetiminin federal fonlarını kesme kararına karşı dava açtı. NPR Başkanı, yürütme kararının ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğini savunuyor.

ABD'de yayın yapan 3 radyo istasyonu, federal fonlarını kesme kararı alan hükümete karşı dava açtı.

Trump'ın, ülkedeki birçok eğitim, medya ve yardım kuruluşunun fonlarını kesme kararının ardından açılan davalara yenileri eklendi.

Hükümet tarafından fonlarının kesilmek istenmesine itiraz eden Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ile Colorado Public Radio ve Aspen Public Radio isimli yerel radyo kuruluşları, Trump'a karşı dava açarak, fonlarının kesilmesini hedefleyen yürütme kararının "yasa dışı" olduğunu savundu.

NPR Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Katherine Maher, yaptığı açıklamada, "Yürütme kararı, Anayasa ve birinci maddesi ile güvence altına alınan ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğünü açıkça ihlal ediyor." dedi.

Dava dosyasında, "(Trump'ın federal yardımları durdurma emri) Emrin amaçları daha açık olamazdı. Emrin amacı, NPR'yi Başkan'ın hoşlanmadığı haber ve diğer programların içeriği nedeniyle cezalandırmak ve NPR ile ülke genelindeki kamu radyo istasyonlarının Anayasa'nın birinci maddesiyle verilen haklarını özgürce kullanmasını engellemektir." ifadeleri yer aldı.

Trump başka medya kuruluşlarına karşı da benzer kararlar almıştı

Mayıs ayı başlarında NPR ve Kamu Yayın Servisine (PBS) verilen federal fonları, "taraflı yayın yaptıkları gerekçesiyle" durdurma talimatı veren Başkan Trump, daha önce de başta yönetimi tarafından finanse edilen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) isimli medya kuruluşu olmak üzere, diğer bazı medya kuruluşlarına yönelik kısıtlama ve kapatma kararları almıştı.

VOA çalışanları, 22 Mart'ta, kurumla ilgili alınan söz konusu kararların "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava açtıklarını duyurmuş, mahkeme 22 Nisan'da, medya kuruluşunun kapatılması kararını durdurmuştu.

Trump yönetimi davayı temyiz mahkemesine taşırken, 16 Mayıs'ta medya kuruluşunun yaklaşık 600 çalışanının işine son vermişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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