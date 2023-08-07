ABD'deki Plastik Geri Dönüşüm Fabrikası Alev Alev Yandı

ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın büyük bir mücadele ile söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma olmazken, plastiklerin yanması havanın kirlenmesine yol açtı ve sağlık uyarıları yapıldı.