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ABD'deki Pakistanlı doktorlar depremzedeler için 365 bin dolardan fazla bağış topladı

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ABD'deki Pakistanlı doktorlar depremzedeler için 365 bin dolardan fazla bağış topladı

ABD'de yaşayan Pakistanlı doktorlar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 365 bin dolardan fazla bağışta bulundu.

ABD'de yaşayan Pakistanlı doktorlar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 365 bin dolardan fazla bağışta bulundu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Mesud Han, Kuzey Amerika Pakistanlı Doktorlar Birliği tarafından düzenlenen çevrim içi etkinliğe katıldı.

Açıklamada, "Pakistanlı kardeşlerimiz sayesinde, Türkiye'ye deprem yardımları için 365 bin dolardan daha fazla yardım toplandı. Desteğinize minnettarız." mesajına yer verildi.

Washington Eğitim Müşaviri Zeliha Koçak Tufan da söz konusu mesajı alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Amerika'da bulunan Pakistanlı doktorlardan 365 bin dolar bağış! Toplantıya bağlanan her bir doktor tarih boyu kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi. Pek çoğu farklı kanallardan daha önce de bağış yapmış, Pakistanlılar ilk aksiyon alanlardan." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Kahramanmaraş Washington Türkiye Güncel Haberler

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