ABD'deki okul saldırısında can kaybı 21'e yükseldi - Haberler

NEW Teksas eyaletindeki okul saldırısında can kaybı 18 çocuk ve 3 yetişkin olmak üzere 21'e yükseldi.

Teksas Senatörü Roland Gutierrez, CNN'e yaptığı açıklamada eyalet polisinin kendisini son durum hakkında bilgilendirdiğini, buna göre ilkokuldan 18 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Teksas Valisi Greg Abbott, saldırıdan sonra yaptığı basın toplantısında 14 çocuk ile 1 yetişkinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saldırganın kimliği açıklandı

Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na silahlı saldırı düzenleyen Salvador Ramos'un (18) polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu medyaya yansırken polis, olayın nedeni konusunda henüz açıklama yapmadı.

Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012'de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut'taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor.

Sadece 2, 3 ve 4. sınıfların yer aldığı yaklaşık 600 öğrencinin bulunduğu Robb İlkokulu'nda öldürülen 18 öğrencinin kimliği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

Olay yerinde federal ve ulusal güvenlik yetkililerinin saldırıyla ilgili incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.

Biden, açıklama yapacak

ABD Başkan Joe Biden'in Asya gezisi dönüşü uçağında sürekli bilgilendirildiği, başkente ulaştığında Beyaz Saray'dan saldırı hakkında açıklama yapacağı öğrenildi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de bilgilendirildiği ve Beyaz Saray'daki bayrakların yarıya indirildiği bildirildi.

Ülkedeki en büyük silah lobisi olan Ulusal Tüfek Birliği'nin (NRA) hafta sonu düzenleyeceği yıllık kongrede konuşma yapacağı kaydedilen Teksas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz ise Twitter'dan "Bugün karanlık bir gün" paylaşımı yaptı. Cruz, paylaşımında silah satışı ve şiddet konusunda politika değişikliğiyle ilgili görüş belirtmedi.

Öğretmen sendikalarından tepki

Ulusal Eğitim Derneği, Teksas Eyaleti Öğretmenler Derneği ile yaptığı ortak açıklamada, "Devlet okullarımız öğrenciler ve eğitimciler için en güvenli yerlerden biri olmalıdır. Siyasilerin nihayet sorumluluk alıp silah güvenliği sorununu çözmesi için daha ne kadar kitlesel saldırı yapılması gerekiyor?" dedi.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten de saldırıya tepki göstererek, "Yalnızca bu ülkede ebeveynler çocuklarının okulda güvende olacağından emin değiller." ifadesini kullandı.

CNN'e göre, ülkede yılbaşından bu yana son saldırı hariç eğitim kurumlarında yaşanan 38 silahlı saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı.