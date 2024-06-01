Üye Girişi
Haberler

ABD'deki öğrenciler Filistin'e destek için kamp kurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Columbia Üniversitesi'ndeki öğrenciler, Filistinlilere destek amacıyla kamp kurmaya başladı. Öğrenciler, üniversite yönetimini eleştirerek İsrail'in Gazze soykırımını destekleyen şirketlerle ilişkisini kesmesini istiyor. Gösterilere katılımın artması bekleniyor.

NEW ABD'nin New York kentinde öğrenciler, Columbia Üniversitesi'ndeki sınıf buluşmalarında Filistinlilere destek amacıyla yeniden kamp kurmaya başladı.

AA kameramanının dron ile kaydettiği görüntülerde Filistin destekçisi öğrencilerin kampüsteki alana tekrar çadır kurdukları görülüyor.

Alandaki öğrenciler, "savaş suçlusu" ifadeleriyle eleştirdikleri üniversite yönetiminin, İsrail'in Gazze soykırımını destekleyen şirketlerle yollarını ayırması için "Siz kazanç sağlarken Refah yanıyor", "Bütün gözler Refah'ta" yazılı afişler astı.

Üniversitede dün kurulmaya başlanan destek kampına katılımın artması bekleniyor.

ABD'de başlayan kampüs gösterileri dünyaya yayıldı

Columbia Üniversitesi'nde Filistin'i destekleyen öğrenciler, nisanın ortasında okul yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirmiş, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'deki gösteriler, daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel hal almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Gazze Uluslararası İnsan Hakları Eğitim Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Bakmadan Geçme

Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Güney Kore- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? #127952 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? #127979 2 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül tarihi hangi burç olur? Barbara Palvin aldatıldı mı? Dylan Sprouse, Barbara Palvin'i aldattı mı? İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul'da bu hafta hava nasıl? Meteoroloji uyardı! Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları nereden, hangi siteden öğrenilir? AÖF sonuç sorgulama ekranı 2024! 1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title