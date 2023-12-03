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ABD'deki Müslümanlar Biden'e karşı kampanya başlattı

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ABD'deki Müslümanlar, 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında çekişmeli geçeceği öngörülen eyaletlerde, ABD Bakanı Joe Biden'e karşı kampanya yürütüyor. İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle başlatılan '#AbandonBiden' kampanyası, çekişmeli eyaletlerde Biden'in seçimleri kaybetmesi için Müslüman liderlerin birlikte çalışacağını aktarıyor.

ABD'deki Müslümanlar, 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında çekişmeli geçeceği öngörülen eyaletlerde, ABD Bakanı Joe Biden'e karşı kampanya yürütüyor.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesine göre, bu ülkede yaşayan Müslümanlar, İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle, "#AbandonBiden" (Biden'i terk et) adıyla bir kampanya başlattı.

Michigan eyaletinde bir araya gelen bir grup Müslüman, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki yarışın çekişmeli geçmesi beklenen Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada ve Pennsylvania'da Biden'a karşı seçim kampanyası yürütme kararı aldı.

Kampanya organizatörlerinden yapılan açıklamada, "#AbandonBiden kampanyası, yaklaşan 2024 başkanlık seçimlerinde, 'ateşkes çağrısında ve Filistin'deki masumları koruma konusundaki isteksizliği' nedeniyle Başkan Biden'a verilen desteği geri çekme çalışmasıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Müslüman liderlerin, çekişmeli eyaletlerde Biden'in seçimleri kaybetmesi için birlikte çalışacağı aktarıldı.

Axios'a konuşan organizatörlerden Ceylani Hüseyin, kampanyalarının ağırlıklı olarak sosyal medya odaklı yürütüleceğini belirtti.

Hüseyin, Biden'i desteklememenin "ırkçı yaklaşımı" olan eski Başkan Donald Trump'ın yeniden seçilmesine yol açabileceğinin farkında olduklarını belirterek, "Kararımızın, önümüzdeki dört yıl içinde, bize daha zor zamanlar geçireceğinin farkındayız. Ancak, bunun bize kendimizi yeniden toparlama şansı vereceğine, aynı zamanda Demokratların da oylarımızı isteyip istemediklerini düşünmek için zaman tanıyacağına inanıyoruz." dedi.

Söz konusu eyaletlerdeki 2020 başkanlık seçim sonuçlarını ve Müslüman-Arap seçmen sayılarını değerlendiren Axios, Müslüman seçmenlerin küçük bir kısmının bile Biden karşıtı bloğa geçmesi halinde, Demokratların işinin bu eyaletlerin bazılarında çok zorlaşacağı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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