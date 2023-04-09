ABD'deki Memphis Hayvanat Bahçesi'nde Dev Panda ya Ya İçin Veda Töreni Düzenlendi

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde bulunan Memphis Hayvanat Bahçesi'nde, dişi dev panda ya Ya için Cumartesi günü bir veda töreni düzenledi.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde bulunan Memphis Hayvanat Bahçesi'nde, dişi dev panda ya Ya için Cumartesi günü bir veda töreni düzenledi.

Hayvanat bahçesinin Çin bölümünde düzenlenen törene katılan yüzlerce kişi ya Ya'ya veda etti, mektup imzaladı ve kültürel gösterileri izledi.

Ya Ya, erkek dev panda Le Le ile birlikte, Memphis Hayvanat Bahçesi ve Çin Zooloji Bahçeleri Birliği (CAZG) ortaklığıyla 2003 yılında Memphis Hayvanat Bahçesi'ne getirilmişti.

Memphis Hayvanat Bahçesi, Aralık 2022'de, CAZG ile yapılan dev panda ariyet anlaşmasının 2023'te sona ereceğini açıklamıştı.

Ne yazık ki Le Le, çiftin Çin'e planlanan dönüşünden önce, Şubat ayında hayatını kaybetti. Çinli ve Amerikalı uzmanlar tarafından yapılan otopsiye göre, ölüm nedeni kalp rahatsızlığıydı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Washington D.C.'den bildiriyor.

(XHTV)