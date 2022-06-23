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ABD'deki helikopter kazasında 6 kişi öldü

AA - Islam Doğru - Güncel
ABD'deki helikopter kazasında 6 kişi öldü

NEW ABD'nin Batı Virginia eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

NEW ABD'nin Batı Virginia eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Federal Havacılık İdaresince (FAA) yapılan açıklamada, Vietnam Savaşı dönemine ait turistik amaçlı kullanılan "UH-1B" tipi helikopterin Logan County bölgesinde yere çakıldığı bildirildi.

Düştükten sonra alev alan helikopterdeki 6 kişi yaşamını yitirirken, yolcular hakkında detay paylaşılmadı.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

AA / Islam Doğru - Güncel

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