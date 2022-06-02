ABD'deki hastane saldırısının zanlısının katlettiği 4 kişiden 2'si kendi doktoru çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'deki hastane saldırısının zanlısının katlettiği 4 kişiden 2'si kendi doktoru çıktı

AA - Mücahit Oktay - Güncel
 - Güncelleme:
ABD'deki hastane saldırısının zanlısının katlettiği 4 kişiden 2'si kendi doktoru çıktı

NEW ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde 4 kişiyi katleden saldırgan Michael Louis'in hastaneye doktorlarını öldürmek için gittiği ortaya çıktı.

NEW ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde 4 kişiyi katleden saldırgan Michael Louis'in hastaneye doktorlarını öldürmek için gittiği ortaya çıktı.

Tulsa Polis Şefi Wendell Franklin ABD basınına yaptığı açıklamada Louis'in, 19 Mayıs'ta St. Francis Hastanesinde sırtından ameliyat olduğunu ve olay günü hastaneye, birkaç defa ameliyat ağrıları nedeniyle suçladığı doktorları Preston Phillips ve Stephanie Husen'i öldürmek için gittiğinin anlaşıldığını söyledi.

Franklin, siyahi saldırganın üzerinde doktorunu nasıl öldüreceğine dair yaptığı planın bulunduğunu ve olay günü iki doktor dahil önüne gelen herkesi vurduğunu belirtti.

Louis'in ayrıca olay günü hastaneye gitmeden yaklaşık 2 saat önce bir silah mağazasından AR-15 tarzı yarı otomatik silah aldığı ve daha önce sahip olduğu tabancasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği, hastanede bu iki silaha ait toplam 37 mermi kovanı bulunduğu aktarıldı.

Olayda iki doktorun dışında resepsiyonist Amanda Green ve tedavi olan William Love'ın da hayatını kaybettiği bildirilirken hastane yönetimi ölenlerin ailelerine gereken yardımı yapacaklarını, bunun için bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Kar amacı gütmeyen silah karşıtı grup Gun Violence Archive'a (GVA) göre, ABD'de geçen hafta Texas'ın Uvalde kasabasında 19'u çocuk 21 kişinin öldüğü okul saldırısından bu yana ülkede 20 kitlesel saldırı daha gerçekleşti. Yıl içinde kitlesel silahlı saldırısı ise 233'e ulaştı.

Tulsa Polis Departmanının sosyal medya hesabından dün akşam yapılan paylaşımda, St. Francis Hastane Kampüsü'ne elinde tüfekle giren kişinin binadaki insanlara ateş açtığı, 4 kişiyi öldürdükten sonra kendi silahıyla intihar ettiği bildirilmişti.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Oklahoma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title