ABD'deki Hanelerin Çoğu Potansiyel Bir Resesyona Hazırlanıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Millbrae'de bir süpermarkette alışveriş yapan müşteriler, 10 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)

ABD'de bir ankete katılanların yüzde 84'ü, yıl sonundan önce gelecek bir resesyon konusundaki endişelerini dile getirdi ve yüzde 76'sı bu potansiyel resesyona hazırlanmak için yaşam tarzlarında değişiklikler yaptıklarını söyledi.

NEW YORK, 20 Ekim (Xinhua) -- CNBC bir haberinde, yeni bir araştırmanın ABD hane halkının çoğunluğunun ekonomik bir resesyon olasılığını ciddiye aldığını öne sürdüğünü kaydetti.

Finans grubu BMO'nun en son Gerçek Finansal İlerleme Endeksi'ne göre, ankete katılanların yüzde 84'ü, yıl sonundan önce gelecek bir resesyon konusundaki endişelerini dile getirdi ve yüzde 76'sı bu potansiyel durgunluğa hazırlanmak için yaşam tarzlarında değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Amerikalıların yüzde 74'ü, sürekli yüksek enflasyonun ABD hane bütçelerine zarar vermesi ve istihdam ve gelir kayıplarına neden olmasıyla birlikte enflasyon konusundaki endişelerinin arttığını bildirdi.

Anket, 27 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 3.400 ABD'li yetişkin arasında gerçekleştirildi.