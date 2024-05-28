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ABD'deki fırtınada ölü sayısı 22'ye yükseldi

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ABD'nin Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde etkili olan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Kentucky Valisi Andy Beshear, fırtınada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Fırtınadan dolayı 125 bini Kentucky'de olmak üzere ülkede 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Başkan Joe Biden, fırtınada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve yardım sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

ABD'nin Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde etkili olan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, basın toplantısında yaptığı açıklamada, fırtınadan dolayı eyalette 5 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, Kentucky'de 5, Arkansas'ta 8, Texas'ta 7, Oklahoma'da 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle fırtınadan ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.

Öte yandan, fırtınadan dolayı 125 bini Kentucky'de olmak üzere ülkede 400 binden fazla kişinin bir süreliğine elektriksiz kaldığı ifade edildi.

Başkan Joe Biden, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fırtınada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) sahada hasar tespiti yaptığını duyuran Biden, gerektiğinde destek sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Biden, bölge genelinde daha şiddetli hava koşullarının beklendiğini aktararak, bölge sakinlerini teyakkuzda olmaya ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Kentucky'ye bağlı Charleston kasabasında yaşayan Rob Linton, fırtınaya ilişkin basına verdiği demeçte, "Büyük bir karmaşa var. Her yerde ağaçlar devrilmiş. Evler yerinden oynadı. Elektrik hatları kopmuş. Hiçbir kamu hizmeti yok, su yok, elektrik yok." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Joe Biden Kentucky Arkansas Oklahoma Dünya Güncel Haberler

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