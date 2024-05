ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi gösterilere polis müdahalesi

NEW ABD'nin New York şehrindeki Columbia Üniversitesi, iki haftadır süren ve ülkedeki diğer üniversitelere de ilham olan Filistin destekçisi gösterilerden sonra, dün gece New York Polis Teşkilatının (NYPD) müdahalesi ile sessizliğe büründü.

NYPD'ye bağlı polisler, kampüs içinde ve metal bariyerlerle çevrili okul girişlerinde beklemeye devam ediyor.

Kampüse girişler belli kapılarla sınırlanırken, Columbia Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, içeriye "güvenlik" gerekçesiyle okul kimliği taşıyan sadece zorunlu okul çalışanları ile kampüs içinde kalan öğrencilerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, öğrenciler tarafından işgal edilen Hamilton Hall binasının da "suç alanı" olarak NYPD polislerince incelendiği kaydedildi.

Okul yönetiminin talebi üzerine, NYPD'nin, Columbia Üniversitesinde 15 Mayıs'ta yapılacak mezuniyet töreni sonrası 17 Mayıs'a kadar üniversite içinde ve dışında, tekrar canlanabilecek olası protestolara karşı güvenliği sağlayacağı belirtiliyor.

Polis müdahalesine sivil toplum kuruluşundan kınama

ABD'nin en büyük sivil haklar savunucu kuruluşlarından Amerikan İslam İlişkileri Konseyi New York (CAIR-NY) ofisinden yapılan yazılı açıklamada, NYPD'nin öğrencilere müdahalesi kınanarak Manhattan savcılığına gözaltına alınan öğrencilere yönelik suçlama yapılmaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Columbia yönetimi, Gazze'de soykırıma karşı çıkan öğrencilerin taleplerini dikkate almak yerine okuldan atılma tehditleri ve polis gücü ile barışçıl gösterileri bastırmayı tercih etmekle eleştirildi.

CAIR-NY Direktörü Afaf Nasher, soykırıma karşı çıkan öğrencilerin tarihin doğru tarafında bulunduğunu belirterek, "Öğrenciler ateşkes ve barış çağrısında bulunurken, üniversiteler polis tutuklamalarıyla şiddeti kampüslere davet ediyor." ifadesini paylaştı.

Nasher, "Öğrenciler, gelecekleri acımasızca reddedilen Filistinli gençlerle empati kuruyor. Buna karşılık, üniversite yöneticileri Filistinli çocukları terörize edenlerin yanında yer alıyor. Üniversitelerimiz, savaş vurgunculuğuna son verilmesi çağrısında bulunan öğrencilere katılmak yerine, etnik temelli katliamlardan kazanç sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Okuldan uzaklaştırmalar, ihraçlar ve hatta tutuklamaların kampüs protestolarını sona erdirmeyeceğine inandığını belirten Nasher, okul yöneticilerini Gazze'de on binlerce Filistinlinin korkunç cinayetine suç ortağı olmamaya çağırdı.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine o gece öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmişti.

Okul yönetiminin talebi üzerine dün gece NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da temizlemişti.

Aynı gece Columbia Üniversitesinin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, öğrencilere destek olmaya çalışan göstericilerle yaklaşık 300 kişiyi gözaltına almıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor. Washington Post'un kayıtlarına göre, polis son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1300'den fazla öğrenciyi gözaltına almış bulunuyor.