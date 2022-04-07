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ABD'deki Boston Maratonu'na Rus ve Belarusluların katılması yasaklandı

AA - Islam Doğru - Güncel
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ABD'deki Boston Maratonu'na Rus ve Belarusluların katılması yasaklandı

NEW ABD'de bu yıl 126. kez yapılacak Boston Maratonu'na Rusya ve Belarus'ta yaşayan koşucuların katılması yasaklandı.

NEW ABD'de bu yıl 126. kez yapılacak Boston Maratonu'na Rusya ve Belarus'ta yaşayan koşucuların katılması yasaklandı.

Boston Atletizm Birliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı oluşan federal ve uluslararası düzenlemeler nedeniyle Rus ve Belaruslu atletlerin koşuya katılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, Rusya veya Belarus dışında yaşayan bu ülke insanlarının maratona katılabileceği ancak söz konusu iki ülkeyle ilişkili hiçbir bayrak veya amblem taşıyamayacağı kaydedildi.

Boston Atletizm Birliği Başkanı Tom Grilk, "Koşmanın küresel bir spor olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle Ukrayna halkına desteğimizi göstermek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadesini kullandı.

126. Boston Maratonu koşusu 18 Nisan'da yapılacak.

AA / Islam Doğru - Güncel

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