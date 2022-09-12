ABD'deki ara seçimlerde Ohio'nun 'salıncak eyalet' olarak kritik rol oynaması bekleniyor

NEW ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde, son iki dönem Cumhuriyetçi olan Ohio eyaletinin Demokrat partiye kayarak "salıncak eyalet" konumunda önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.

NEW ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde, son iki dönem Cumhuriyetçi olan Ohio eyaletinin Demokrat partiye kayarak "salıncak eyalet" konumunda önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.

Siyasi analistler, Kongre'nin Senato kanadı için kasımda sandığa gidecek olan Demokrat parti adayı Tim Ryan ile Cumhuriyetçi aday J.D. Vance'in anketlerde başa baş gitmesi üzerine Ohio'nun "salıncak eyalet" olarak nitelenebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Anketlerde, yürüttüğü güçlü kampanya nedeniyle Ryan'ın yüzde 44,6'ya karşı 45,2 ile eski Başkan Donald Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi aday Vance'in önüne geçtiği kaydediliyor.

2008 ve 2012'de Demokrat eski Başkan Barack Obama'ya oy veren Ohio seçmenleri, 2016 ve 2020'de ise Demokrat adayları sandığa gömerek tercihini açık ara oyla Cumhuriyetçi lider Trump'tan yana kullanmıştı.

Demokratlar Ohio'yu ara seçimlerde kazanmayı umuyor

Ohio'da kasımda yapılacak ara seçimlerde, Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ne girmek için yarışan Demokrat adayların da Cumhuriyetçi rakiplerine karşı güçlü konumda bulunduğu belirtiliyor.

Bunlardan en öne çıkan yarış Demokrat aday Marcy Kaptur ile Cumhuriyetçi rakibi J.R. Majewski arasında geçiyor.

Marcy'nin, eyaletteki yeni seçim bölgesi düzenlemesi ile ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi seçmenler arasında kalmasına rağmen 6 Ocak Kongre baskını olayları ile ilgili inceleme geçiren Cumhuriyetçi aday Majewski ile anketlerde başa baş gittiği bildiriliyor.

Demokratik Kongre Kampanya Komitesi eski siyasi direktörü Derrick Clay, The Hill'e yaptığı açıklamada, "Ohio eyaletindeki tüm büyükşehirlere baktığınızda, hepsi Demokrat. Ohio, uzun bir süre salıncak bir eyaletti ancak şimdi öyle olmadığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü Paul Beck de, Ohio'nun son on yıldır Cumhuriyet yanlısı bir eyalet olduğunu düşündüğünü kaydederek, "Şimdi, Demokratlar elbette bunu Kasım 2022'de değiştirmeyi umuyorlar." yorumunu yaptı.

Ohio'da Cumhuriyetçi bir siyasi danışman olan Mark Weaver ise eyalette seçmenlerin Demokrat adaylara kaydığı yönündeki söylemleri reddederek, "Aksine Ohio, her dönem daha az önemli hale geliyor çünkü artık kırmızı (Cumhuriyetçi) bir eyalet." ifadesini kullandı.

Demokrat adaylar, Biden'a mesafeli durmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in, yeni bir İntel yarı iletken tesisinin açılışı için cuma Ohio'ya yapacağı ziyaret, Demokratların Ohio'da sadece 2022 ara seçimleri için değil, 2024 başkanlık yarışında da eyaletten iyimser beklentilerinin olduğuna bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Biden'in çok popüler olmadığı eyalette Demokrat adayların başkan ile aralarına mesafe koymaya çalıştığı da gözleniyor.

Temsilciler Meclisi adayı Kaptur, yeni kampanya reklamında Biden'ı "Ohio güneş enerjisi üreticilerini Çin tarafından alt edilmesine izin vermekle" eleştirirken, Senato adayı Ryan da, Biden'ın öğrenci borçları affına karşı çıkmış, bunun yerine daha geniş çaplı "tüm çalışanlar için" borç ve vergi hafifletme paketini önermişti.

Ryan'ın, arasına mesafe koyma çabalarına rağmen cuma Biden'in yapacağı Intel tesisi ziyaretine katılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Tesisin yer aldığı Ohio'nun Licking bölgesinde 2020 Başkanlık seçimlerinde Trump'a yüzde 63 oy çıkmıştı.

Seçimlerin kaderini "salıncak eyaletler" belirliyor

ABD'de yapılan Başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor.

Başkentteki siyasiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Ohio'nun yanı sıra Wisconsin, Arizona, Kansas, Nevada, Georgia, Kuzey Carolina ve Pennsylvania'nın salıncak eyalet olarak kritik rol oynaması bekleniyor.

Amerikalılar, 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde, Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Altı yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadı üyelerinin de üçte biri her iki yılda bir seçimle yenileniyor.