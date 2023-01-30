ABD'deki ankete göre, ülkedeki en önemli sorun 'hükümet ve kötü liderlik'

NEW ABD'de yapılan bir ankete katılanlar, ülkedeki en önemli sorunun "hükümet ve kötü liderlik" olduğunu dile getirdi.

NEW ABD'de yapılan bir ankete katılanlar, ülkedeki en önemli sorunun "hükümet ve kötü liderlik" olduğunu dile getirdi.

Gallup tarafından 2-22 Ocak'ta gerçekleştirilen ankette, "Sizce bugün bu ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 21'i "hükümet ve kötü liderlik" cevabını verdi.

Bunu, yüzde 15 ile "yüksek enflasyon", yüzde 11 ile "düzensiz göçmenler" ve yüzde 10 ile "ekonomi" izledi.

Geçen yıl, aynı sorularla yapılan ankette, "enflasyon" ve "ekonomi" yüzde 16 ile ilk sırada yer almış, "hükümet ve kötü liderlik" yüzde 15'te, "düzensiz göçmenler" yüzde 8'de kalmıştı.

Cumhuriyetçilere göre "hükümet ve kötü liderlik" yüzde 24 ile liste başı

Ankette, katılımcıların aynı sorulara parti tabanlı verdikleri cevaplar ise farklılık gösterdi.

Cumhuriyetçi seçmenler, "hükümet ve kötü liderlik" sorununu yüzde 24 ile liste başı yaparken, Demokratlar arasında bu yüzde 18 olarak belirlendi.

Cumhuriyetçi katılımcılar, "enflasyon" ve "düzensiz göçmenler"i yüzde 18 ile listede 2. ve 3. sıraya koyarken, "ekonomi"yi yüzde 11 ile 4. en önemli sorun olarak değerlendirdi.

Demokrat tabanlı katılımcıların yüzde 11'i "enflasyon"u, yüzde 9'u "ekonomi"yi, yüzde 5'i "düzensiz göçmenler" konusunu en önemli sorun olarak gördüğünü dile getirdi.