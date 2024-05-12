ABD'deki Ahıska Türkleri Dayanışma Etkinliğinde Buluştu

ABD'deki Ahıska Türkleri, hem burada yaşayan hem de ülkeye yeni gelen Ahıskalı Türklerle dayanışma amacıyla, hukuki ve toplumsal meseleleri ele aldıkları bir etkinlikte bir araya geldi.

Ahıska Türk-Amerikan Toplum Merkezinin Ohio'da düzenlediği ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin de (TASC) destek verdiği etkinliğe ülkenin farklı yerlerinden çok sayıda Ahıska Türkü katıldı.

Ahıska Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ABD'deki Ahıska Türkleri arasındaki birlik ve dayanışma duygularını artırmak, hukuki ve toplumsal konularda danışmanlık vermek amacıyla çeşitli konuşmalar ve sunumlar yapıldı.

TASC Eş Başkanı Avukat Seyit Şahin, Amerikan hukuk sistemi içindeki hakları ve karşılaştıkları bazı durumlarda nasıl hareket edebilecekleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Şahin, özellikle son 2 yılda Rusya ve Ukrayna'dan ABD'ye göç eden Ahıska Türklerinin hukuki sorunlarının çözümü konusunda verimli bir toplantı yaptıklarını dile getirerek, "Bugün çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik ve bundan sonra Ahıskalı Türk vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü konusunda bir yol haritası oluştu." değerlendirmesini yaptı.

Merkezin başkanı İslam Şahbandarov ise bu tür buluşmaların Ahıska Türkleri arasındaki dayanışma için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün buraya gelen insanların çoğu ile ilk kez görüştük, o insanların dertleriyle dertlenmek ayrı bir mutluluk." şeklinde konuştu.

Şahbandarov ayrıca, Ahıska Türklerinin maruz kaldığı soykırımın Amerika'da gündeme getirilmesi konusunda da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve bu konunun da hatırlatılması için çalıştıklarını söyledi.