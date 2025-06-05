ABD, DEAŞ'a Karşı Irak ve Suriye'de Operasyon Düzenledi

ABD, DEAŞ'a Karşı Irak ve Suriye'de Operasyon Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlar, terör örgütünün yeniden yapılanma sürecini engellemeyi hedefliyor.

ABD, Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda, destek verdikleri koalisyon güçlerince 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 21-27 Mayıs tarihleri arasında Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda, koalisyon güçlerinin DEAŞ üyesi 2 kişiyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu dönemde Irak'ta 5, Suriye'de 1 olmak üzere toplam 6 operasyon düzenlendiği belirtilerek, operasyonlarda biri üst düzey olmak üzere 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda silahın ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonların, DEAŞ'ın yeniden yapılanma sürecini, saldırı planlarını koordine etme çabalarını ve siviller ile koalisyon güçlerine yönelik saldırı kapasitesini sekteye uğratmayı hedeflediği ifade edildi.

ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonları (CJTF-OIR) ile birlikte sürdürülen mücadelede, terör örgütüne karşı kararlılığın devam ettiği vurgulandı.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, "Bu gibi operasyonlar CENTCOM'un müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte DEAŞ'ın bölgede kalıcı olarak yenilgiye uğratılması konusundaki kararlılığının altını çizmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 belediyede 11 Haziran'da seçim yapılacak

3 belediyede seçim yapılacak! Tarih belli oldu
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı

Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
Özgür Özel'e bir 'Akın Gürlek' soruşturması daha

Başsavcılık harekete geçti! Özgür Özel'e bir soruşturma daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.