ABD'de Yüksek Mahkeme Başyargıcı, bir yargıcın lüks seyahatleriyle ilgili ifadeye çağrıldı

NEW ABD'de Senato Yargı Komitesi Başkanı Demokrat Dick Durbin, Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas'ın yıllarca bedava lüks tatiller yaptığının ortaya çıkmasının ardından, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ı Kongre'de ifade vermeye çağırdı.

Durbin, Roberts'a gönderdiği dilekçede, Yüksek Mahkeme yargıçlarının uyması gereken etik kurallarla ilgili Kongre'de 2 Mayıs'ta kamuoyuna açık düzenlenecek oturuma katılmaya davet etti.

Yüksek Mahkeme yargıçlarının etik standartlara uyma konusunda tartışmaların uzun süredir gündemde olduğuna işaret eden Durbin, "Mahkemenin etik standartlarına olan güveni yeniden tesis etmenin yolları hakkında yeni bir kamuoyu tartışmasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Daha önce Durbin ve 10 Demokrat Senatör, Yargıç Thomas'ın on yıllardır milyarder bir Cumhuriyetçi bağışçıdan cömert hediyeler kabul ettiği iddialarına ilişkin soruşturma açılmasını talep ederek bu konuda daha fazla suistimalin önlenmesi için Yüksek Mahkemeyi harekete geçmeye çağırmıştı.

Yüksek Mahkeme yargıcının lüks seyahatleri

Çevrim içi haber sitesi ProPublica, Thomas ve eşinin, Cumhuriyetçi Partinin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı iş adamı Harlan Crow'un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatil ve seyahatlere çıktığını yazmıştı.

Haberde, Thomas'ın 20 yıldır Crow'a ait özel uçakla yurt içi ve dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı ve bunların hiçbirini kayıtlara geçirmediği ortaya çıkarılmıştı.

İş adamı Crow tarafından yapılan yazılı açıklamada da yargıç ile birlikteliklerinin sadece "arkadaşça" olduğu öne sürülmüş, "Asla devam eden dava veya alt bir mahkeme davası hakkında soru sormadık. Yargıç Thomas, hiçbir zaman bir davayı tartışmadı ve hiçbir zaman yargıcı herhangi bir yasal veya siyasi konuda etkilemeye çalışmadık." ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun üzerine Kongredeki Demokrat üyeler Yargıç Thomas hakkındaki iddialara tepki göstermiş, Thomas'ın hesap vermesi ve Yüksek Mahkemenin reformu yönünde çağrılarda bulunmuştu.

ABD'de federal yasalar, Yüksek Mahkeme dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin mali durumlarını, dış gelirlerini ve eşlerin gelir kaynaklarını detaylandıran yıllık formlar doldurmasını ve her şubenin kendi raporlama standartlarını belirlemesini zorunlu kılıyor.

Yargıçların, mahkeme ile işi olan herhangi birinden hediye kabul etmesi yasaklanıyor ancak yargı organındaki düzenlemede, "kişisel ağırlama" olarak kabul edilen hediye muafiyeti için açık tarif bulunmuyor.

Yüksek Mahkemenin düzenleme organı Yargı Konferansı Komitesi tarafından 14 Mart'ta kabul edilerek yürürlüğe giren yeni kurallara göre, arkadaşa ait ticari olmayan mekanlarda kalmak beyan gerektirmezken özel jet ile seyahatlerin bildirilmesi şart koşuluyor.