ABD'de yolcu otobüsü tırlara çarptı: 3 ölü, 14 yaralı
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ABD'nin Illinois eyaletinde yolcu otobüsünün park halindeki tırlara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Illinois Eyalet Polisi, kazanın Highland kenti yakınlarında meydana geldiğini duyurdu. Otobüsün Silver Lake Dinlenme Alanı'na giden otoyol çıkışında park halindeki üç tıra çarptığı belirtildi.
ABD'nin Illinois eyaletinde yolcu otobüsünün park halindeki tırlara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Illinois Eyalet Polisi, eyaletin Madison County bölgesindeki Highland kentinin yakınlarında trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.
Yolcu otobüsünün Güney Illinois'teki Silver Lake Dinlenme Alanı'na giden otoyol çıkışında park halindeki üç tıra çarptığını açıklayan polis, kazada otobüsteki 3 kişinin öldüğünü, bazıları ağır 14 kişinin yaralandığını söyledi.