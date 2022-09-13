ABD'de yoksulluk oranı 2021'de yüzde 7,8'e geriledi

NEW ABD hükümetinin Kovid-19 salgını sırasında çıkardığı teşvik harcamalarıyla 2020'de yüzde 9,2 olan yoksulluk oranını 2021'de yüzde 7,8'e düşürdüğü bildirildi.

ABD Nüfus Sayım Bürosunca yoksulluğa ilişkin açıklanan raporda, 2020'de yüzde 9,2 olan yoksulluk oranının, hükümetin teşvik programlarının etkisiyle 2021'de yüzde 7,8'e düştüğü kaydedildi.

Raporda, 2020'de 71 bin 200 dolar olan ortalama hane gelirinin 2021'de 70 bin 800 dolara indiği aktarıldı.

Yoksulluk içinde yaşayan çocukların oranının 2020'deki yüzde 9,7'den yüzde 5,2'ye indiğine dikkat çekilen raporda, ülkedeki insanların yüzde 91,7'sinin sağlık sigortası olduğu ifade edildi.

Raporda, yoksulluğun azaltılmasında kısmi olarak salgın sonrası insanların çalışma hayatına dönmesine yardımcı olan iş gücü piyasasındaki hareketlenmenin etkili olduğu ancak bunda büyük ölçüde Mart 2021'de Amerikayı Kurtarma Planı çerçevesinde Kongre tarafından onaylanan trilyonlarca dolarlık teşvik paketinin büyük rol oynadığı değerlendirmesi yapıldı.