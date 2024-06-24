ABD'de Yoğun Sıcak Hava Dalgası: Milyonlarca Kişi İçin Sıcaklık Uyarıları
ABD'yi bu hafta sonu da etkilemeye devam eden yoğun sıcak hava dalgası termometrelerin rekor seviyelere ulaşmasına neden olurken milyonlarca kişi için sıcaklık uyarıları yapıldı. Kaliforniya eyaletine bağlı Orange County'de halk serinlemek için fıskiye alanlarını doldurdu.
ORANGE COUNTY, 24 Haziran (Xinhua) -- ABD'yi bu hafta sonu da etkilemeye devam eden yoğun sıcak hava dalgası termometrelerin rekor seviyelere ulaşmasına neden olurken milyonlarca kişi için sıcaklık uyarıları yapıldı.
Kaliforniya eyaletine bağlı Orange County'de halk serinlemek için fıskiye alanlarını doldurdu.