ABD'de Yoğun Sıcak Hava Dalgası: Milyonlarca Kişi İçin Sıcaklık Uyarıları

ORANGE COUNTY, 24 Haziran (Xinhua) -- ABD'yi bu hafta sonu da etkilemeye devam eden yoğun sıcak hava dalgası termometrelerin rekor seviyelere ulaşmasına neden olurken milyonlarca kişi için sıcaklık uyarıları yapıldı.

Kaliforniya eyaletine bağlı Orange County'de halk serinlemek için fıskiye alanlarını doldurdu.