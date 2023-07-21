ABD'de Yoğun Sıcak Hava Dalgası Devam Ediyor

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi'ne göre, ülkenin batı ve orta bölgelerinde oluşan orta seviyedeki yüksek basınç nedeniyle, Temmuz sonundan Ağustos başına kadar ülkenin büyük bir bölümünde yoğun sıcak hava dalgasının devam edeceği tahmin ediliyor. Aşırı sıcakların ülkenin kuzeydoğusundaki bazı bölgelere de yayılması muhtemel.

LOS ANGELES, 21 Temmuz (Xinhua) -- ABD Ulusal Meteoroloji Servisi'ne (NWS) göre, ülkenin batı ve orta bölgelerinin çoğunda oluşan orta seviyedeki yüksek basınç nedeniyle, Temmuz sonundan Ağustos başına kadar ülkenin büyük bir bölümünde yoğun sıcak hava dalgasının devam edeceği tahmin ediliyor.

NWS'nin Perşembe günü yaptığı güncellemelere göre, aşırı sıcakların ülkenin kuzeydoğusundaki bazı bölgelere de yayılması muhtemel.

NWS'ye göre, son zamanlardaki kuru hava, yüksek sıcaklıklar ve düşük yağışın birleşimi, Teksas'ın güneyi ve Kuzeybatı Pasifik'in iç kesimlerinde kuraklık riskini artırıyor.

38 derecenin üzerinde sıcaklıklar ülkenin batısında ve güneyinde yaşayanları etkilemeye devam ederken, birçok şehirde sıcaklık rekorları kırılıyor.

Kaliforniya, Nevada, Arizona, New Mexico ve Teksas dahil olmak üzere birçok eyalette aşırı sıcak alarmı verildi.