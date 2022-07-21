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ABD'de yıllar sonra çocuk felci vakası görüldü

AA - Mücahit Oktay - Güncel
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ABD'de yıllar sonra çocuk felci vakası görüldü

NEW ABD'de, 2013'ten bu yana ilk defa çocuk felci vakasına New York eyaletinde rastlandığı bildirildi.

NEW ABD'de, 2013'ten bu yana ilk defa çocuk felci vakasına New York eyaletinde rastlandığı bildirildi.

New York sağlık yetkilileri, Rockland ilçesinde aşılanmamış bir yetişkinde, yaklaşık 10 yıldan sonra ABD'de bir ilk olarak, çocuk felci vakası haberi verdi.

Yetkililer, sağlık durumu hakkında detay verilmeyen kişiye virüsün, başka ülkeden ABD'ye gelmiş aşısız birinden bulaşmış olabileceğini belirtti.

Çocuk felcinin bir zamanlar ABD'de en korkulan hastalıklardan biri olarak, çoğu çocuklarda olmak üzere, binlerce felç vakasına sebebiyet verdiği kaydedildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ABD'de 1955'ten itibaren çocuk felci aşıları kullanıma sunuldu ve ulusal bir aşı kampanyası, ülkedeki yıllık vaka sayısını 1960'larda 100'ün ve 1970'lerde 10'un altına düşürdü.

ABD'de çocuk felcinin 1979'da ortadan kaldırıldığı ilan edilirken, ülke dışından gelen yolcularda vaka tespiti ise en son 2013'te kayıtlara geçti.

ABD'li çocuklar hala rutin olarak çocuk felcine karşı çoğu eyalette, önce doğumunun 2'inci ve 4'üncü aylarında sonrasında ise 6-18 ay arası ve 4-6 yaş arası olmak üzere 4 aşamada aşılanıyor.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

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