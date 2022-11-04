ABD'de Yeni Kanser İlacının Fiyatı 5 Yılda Yüzde 53 Arttı

LONDRA, 4 Kasım (Xinhua) -- Reuters'in bildirdiğine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni piyasaya sürülen bir kanser ilacının yıllık fiyatı 2017'ye göre yüzde 53'lük bir artışla geçen yıl ortalama 283.000 ABD doları oldu.

LONDRA, 4 Kasım (Xinhua) -- Reuters'in bildirdiğine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni piyasaya sürülen bir kanser ilacının yıllık fiyatı 2017'ye göre yüzde 53'lük bir artışla geçen yıl ortalama 283.000 ABD doları oldu.

ABD'nin Demokrat Milletvekili Katie Porter'ın yeni bir araştırmasına dayanan Çarşamba günkü Reuters haberine göre kanser, ABD'de ikinci önde gelen ölüm nedeni olarak biliniyor. Onkoloji tedavileri diğer tedavilerden yaklaşık dört kat daha maliyetli ve bu maliyetler büyük ölçüde ABD hükümetinin 65 yaş üstü insanlar için oluşturduğu Medicare planı gibi vergi mükelleflerinin finanse ettiği programlar tarafından ödeniyor.

Haberde, bu yeni analiz ile kanser ilacı üreticilerinin piyasaya ilk çıkıştaki yüksek fiyatlara ne ölçüde güvendiğinin görüldüğü belirtildi. Bu alan, Ağustos ayında ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan Enflasyon Azaltma Yasası'nda (IRA) belirlenen Medicare fiyatlandırma sınırlarının dışında kalmıştı.

Habere göre, Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde ilaç maliyetlerini araştıran sağlık politikası doçenti Stacie Dusetzina, "Lansman fiyatları önemli bir konu. Bu konuya IRA dokunmuyor" dedi.

Dusetzina, "Lansman fiyatlarının yükseldiğini görme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.