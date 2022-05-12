- ABD'de yazlık ev, kıyı erozyonunda dalgalara kapıldı

KUZEY CAROLINA - ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki sahilde meydana gelen kıyı erozyonu nedeniyle yazlık bir ev dalgalara kapıldı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Cape Hatteras Ulusal Deniz Kıyısında yükselen deniz seviyesi ve gelgit nedeniyle kıyı erozyon meydana geldi. Boş olduğu açıklanan bir evin erozyon nedeniyle çöktüğü belirtildi. Elde edilen görüntülerde sahil kenarındaki evin yıkılarak, denizin şiddetli dalgalarında sürüklendiği görüldü.

Doğu Kuzey Carolina Ulusal Parkları Müfettişi David Hallac yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, yakın gelecekte Cape Hatteras Ulusal Deniz Kıyısında çöken daha fazla ev olabilir" dedi. Yetkililer ise ziyaretçilere bu bölgedeki plajlardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca geçtiğimiz Şubat ayında, Kuzey Carolina'da yer alan Rodanthe bölgesindeki sahilde bir ev çökmüştü.

NASA'ya göre, Kuzey Carolina eyaletinin kıyılarındaki deniz seviyesi 1980'lerin başından bu yana yaklaşık 7,62 santimetre yükseldi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel