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ABD'de Yargıç, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın Sosyal Güvenlik Verilerine Erişimini Kısıtladı

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Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Ellen Hollander, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) personelinin Sosyal Güvenlik İdaresi (SSA) verilerine erişimini kısıtlayarak, yalnızca anonimleştirilmiş verilere erişim izni verilmesine karar verdi. DOGE'nin mevcut verileri imha etmesi ve güvenlik soruşturmasından geçmesi gerektiğini belirtti.

ABD'de federal yargıç, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) personelinin, Sosyal Güvenlik İdaresince (SSA) muhafaza edilen milyonlarca kişinin bilgilerine erişimini kısıtladı.

Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Ellen Hollander, işçi sendikaları ve emeklilerden oluşan bir grubun DOGE'ye karşı açtığı davaya ilişkin ihtiyati tedbir kararı aldı.

Hollander kararında, DOGE personelinin yalnızca kimlik bilgileri silinmiş, anonimleştirilmiş verilere erişebileceğini, bunun için ise öncesinde eğitim alıp, güvenlik soruşturmasından geçmeleri gerektiğini vurguladı.

DOGE'nin 20 Ocak'tan bu yana elde ettiği kimlik bilgileri içeren tüm verilerin imha edilmesine karar veren Yargıç Hollander, ayrıca personelin SSA yazılımında herhangi bir değişiklik yapmasını ya da mevcut kodları üçüncü kişilerle paylaşmasını da yasakladı.

ABD yönetimini savunmak üzere mahkemede bulunan Adalet Bakanlığı avukatı Bradley Humphreys, verilerin anonim hale getirilmesinin "aşırı derecede zahmetli" olduğunu savundu.

Davacıların avukatları ise kurumun tıbbi ve ruh sağlığı kayıtları ve engellilere ilişkin veriler de olmak üzere birçok hassas belgeye eriştiğine işaret ederek, bu verilerin "damgalamaya" yol açabileceğini ifade etti.

SSA Başkan Vekili Michelle King, 18 Şubat'ta DOGE'nin, kurumun veri tabanına erişim sağlamak istemesi üzerine görevinden istifa etmişti.

Yargıç Hollander, 21 Mart'ta DOGE'nin SSA tarafından muhafaza edilen milyonlarca kişinin bilgilerine erişimini geçici olarak engellemişti.

ABD Maryland Federal Yargıcı Deborah Boardman, 24 Mart'ta DOGE'nin, milyonlarca kişinin Personel Yönetim Ofisi (OPM), Eğitim Bakanlığı ve Hazine Bakanlığınca muhafaza edilen bilgilerine erişimini geçici olarak engellemişti.

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Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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