ABD'de yapılan meclis duruşmasında uzaylılarla ilgili tüyler ürperten açıklamalar

Eski bir Hava Kuvvetleri istihbarat subayı olan David Grusch, ABD'de gerçekleşen meclis duruşmasında vermiş olduğu yeminli ifadede uzaylılarla ilgili tüyler ürperten açıklamalarda bulundu. ABD'nin uzaylı kalıntılarına sahip olduğu ve bunları örtbas ettiği iddia ediliyor.

Kimilerine göre uzaylılar var kimilerine göre ise yok. Yıllardır süregelen bu tartışma dürüst olmak gerekirse çok uzun bir süre daha bu şekilde devam edecek. Bugüne dek yapılan açıklamalar ve ortaya atılan iddialar da bunun bir göstergesi. Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. Eski bir Hava Kuvvetleri istihbarat subayı olan David Grusch, ABD'de gerçekleşen meclis duruşmasında vermiş olduğu yeminli ifadede uzaylılarla ilgili tüyler ürperten açıklamalarda bulundu.

'ABD'nin elinde uzaylı kalıntıları var ve örtbas ediyorlar'

Uzaylılar denince akla ilk gelen ülkelerden birisi şüphesiz ABD. Ülkenin dünya dışı canlıların varlığından haberdar olduğu, hatta bunların üzerinde deneyler yaptığı ve tüm bu çalışmaları da dünyanın geri kalanından sakladığı iddia ediliyor. Tam da bu noktada ülkede daha şeffaf olunması yönünde hükümete ciddi bir baskı söz konusu.

Excuse me?!?! Non-Human!! HEELLOOOOO!!#uaptwitter #ufotwitter #UFOHearings #uaphearings #UFO #UAP pic.twitter.com/raCvNKp7vY — Leo Dynasty ?? ???? (@andrew_colorz) July 26, 2023

ABD'de bugün gerçekleşen halka açık kongrenin ana konusu uzaylılardı. David Grusch vermiş olduğu yeminli ifadede ABD'nin UFO'lara ve bunların insan olmayan pilotlarının bedenlerine sahip olduğunu iddia etti. Kısacası uzaylılara…

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Uzaylılarla ilgili sorulan bazı sorulara "Bunları halka açık oturumda tartışamam" şeklinde yanıt veren eski istihbarat yetkilisi, kendisine biraz baskı yapılmasının ardından uzaylı bedenleri ve UFO'larla ilgili iddiasını "Bu, kendim şahit olmadığım bir şey" şeklindeki ifadesiyle bir nebze olsun yumuşattı.

Oturumda Grusch'un yanı sıra iki tanık daha vardı. Bu tanıklardan eski bir ABD Donanması komutanı olan David Fravor, diğerlerine göre biraz daha spesifik bir örnek vererek 2004 yılında orduda görev alırken bir UFO gördüğünü ve bunun sahip oldukları teknolojiden çok daha üstün olduğunu söyledi. Kongrede ifade veren tanıkların ortak noktası ABD'nin bu konuda çok gizli davrandığı ve bu durumun bir ulusal güvenlik sorunu olduğu yönünde.

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