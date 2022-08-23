Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Yapılan Anket Halkın Yüzde 47'sinin 2022 Sonu veya 2023 Başında Resesyon Beklediğini Gösterdi Beklediğini Göster

Güncel Haberler

ABD'de Yapılan Anket Halkın Yüzde 47'sinin 2022 Sonu veya 2023 Başında Resesyon Beklediğini Gösterdi Beklediğini Göster

WASHINGTON, 22 Ağustos (Xinhua) -- ABD'de Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin (NABE) yaptığı ve sonuçları Pazartesi günü açıklanan anket, katılımcıların beşte birinin ABD'nin halihazırda ekonomik durgunluk içinde olduğuna inandığını, yüzde 47'sinin ise 2022 sonu veya 2023'in ilk...

WASHINGTON, 22 Ağustos (Xinhua) -- ABD'de Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nin (NABE) yaptığı ve sonuçları Pazartesi günü açıklanan anket, katılımcıların beşte birinin ABD'nin halihazırda ekonomik durgunluk içinde olduğuna inandığını, yüzde 47'sinin ise 2022 sonu veya 2023'in ilk çeyreğinde resesyon beklediğini gösterdi. NABE'nin son Ekonomi Politikası Anketi araştırmasına katılanların yaklaşık yüzde 73'ü, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) önümüzdeki iki yıl içinde bir resesyona yol açmadan enflasyonu yüzde 2'lik hedefine indirebileceğinden "pek emin olmadıklarını" veya "hiç emin olmadıklarını" belirtiyor. Mart ayında ankete katılanların yüzde 77'lik rekor bir oranı para politikasını fazla teşvik edici olarak gördüğünü belirtmişti. O zamandan beri, Fed'in politika belirleme organı olan Federal Açık Piyasa Komitesi, art arda dört faiz artırımına onay vermiş ve gösterge faiz oranını 225 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 hedef aralığına yükseltmişti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Fed Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title