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ABD'de Yahudiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

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ABD'de yüzlerce kişi, Hanuka Bayramı'nın ilk gününde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için gösteri düzenledi. Etkinlikte ateşkes talepleri dile getirildi.

ABD'de yüzlerce kişi, Yahudilerin kutsal saydığı Hanuka Bayramı'nın ilk gününde İsrail'in saldırıları altındaki " Gazze'de ateşkes talebiyle" gösteri düzenledi.

The New York Times'ın haberine göre, New York kentinde aralarında Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yahudilerin dini Hanuka Bayramı'nın ilk gününde etkinlik düzenleyen katılımcılar, Gazze için ateşkes sloganları atarak mum yaktı.

Etkinliğin organizatörlerinden "Jews For Racial & Economic Justice"ın İcra Direktörü Audrey Sasson, yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik, hala çatışmada herhangi bir çözüm görmediğimizi göstermek için çok güçlü bir fırsat." dedi.

Etkinliğe Filistin asıllı Amerikalı aktivist Linda Sarsour ve Amerikalı oyuncu Wallace Shawn da katıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177'ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 266 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 23 sivil hayatını kaybederken Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 93 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: AA / Güncel

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