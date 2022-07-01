ABD'de Yahudi gruplar 'antisemitizm' konusunda karşı karşıya geldi

NEW ABD'deki Ortodoks Yahudiler, eyaletin üniversitelerinde antisemitizmin arttığı iddiasının konuşulduğu New York Belediye Meclisindeki toplantıyı ve sonrasındaki basın açıklamasını protesto ederek, "antisiyonizmin antisemitizm olarak görülemeyeceğini" vurguladı.

Nutrei Karta International (NKI) isimli geleneksel Yahudi topluluğu, Belediye Meclisindeki İsrail yanlısı üyeleri ve Belediye binası önünde İsrail'e destek açıklaması yapan ABD'li Yahudileri protesto ederek, New York üniversitelerinde antisemitizmin arttığı iddialarının doğru olmadığını, öğrencilerin sadece İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları eleştirdiğini belirtti.

İki Yahudi grubun girişimleri, New York'taki üniversite kampüslerinde öğrenci örgütlerinin, İsrail'in işlediği savaş suçları konusunda farkındalığı yayması ve Filistin yanlısı aktivizmde son zamanlarda görülen artışın ardından geldi.

New York Belediyesinin karşısındaki parkta, siyonizm karşıtlığının Yahudi düşmanlığı olmadığı ve Filistin için barışçıl eylemcilerin susturulmaması gerektiği mesajını iletmek için toplanan Ortodoks Yahudilerin taşıdıkları pankartlarda, "Antisiyonizm antisemitizm değildir. insanları boş yere antisemitik diye suçlamak antisemitizmin oluşmasına nedendir." ifadeleri yer aldı.

Grubun dini liderlerinden Rabbi Yisroel Dovid Weiss, "İsrail destekçisi grup, New York'taki üniversitelerde antisemitizm artıyor diye basın açıklaması yapıyor. Biz de diyoruz ki, bu antisemitizm değil, Filistinlilere yaptığı muamele yüzünden insanların İsrail devletine gösterdiği tepkidir." şeklinde konuştu.

Grubun diğer lideri Rabbi Dovid Feldman ise "Yahudi düşmanlığı ile İsrail devletinin işlediği suçlara verilen tepkinin ayrımını iyi yapmalıyız. Maalesef bu suçu işleyenler de Yahudi kökenli ve bugün İsrail'in yöneticileri." ifadelerini kullandı.