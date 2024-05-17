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ABD'de Vermont Üniversitesi, sevilen kedisine onursal diploma verdi

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Vermont Üniversitesi, Castleton kampüsünün sevilen kedisine onursal doktora diploması verme kararı aldı. Max adlı kedi, 4 yıldır kampüsü ziyaret ediyor ve öğrencilerle arkadaşlık ediyor.

ABD'de Vermont Üniversitesi, okulun sevilen kedisine onursal diploma verdi.

Üniversitenin sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Max adlı kedinin, Castleton kampüsünün sevilen bir üyesi olduğu belirtildi.

Paylaşımda, kampüsün yakınlarındaki bir evin mensubu olan Max'in 4 yıldır kampüsü sıklıkla ziyaret ettiği ve öğrencilerle arkadaşlık ettiği kaydedildi.

Üniversitenin, öğrencilere kampüs içerisindeki yolculuklarında eşlik eden Max'e onursal doktora diploması verme kararı aldığı ifade edildi.

Kedi Max'in diploması, yarınki mezuniyet töreninde sahibi Ashley Dow'a teslim edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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