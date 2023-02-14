ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 5 Yaralı Güncel Haberler CHİCAGO, 13 Şubat (Xinhua) -- ABD'deki Michigan Eyalet Üniversitesi kampüsünde Pazartesi gecesi meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken en az 5 kişi yaralandı. CHİCAGO, 13 Şubat (Xinhua) -- ABD'deki Michigan Eyalet Üniversitesi kampüsünde Pazartesi gecesi meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken en az 5 kişi yaralandı. Haber, üniversite polisi tarafından doğrulandı. Üniversite sözcüsü Emily Guerrant, düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırıda ilk mermilerin saat 20.18'de kampüsün kuzey ucundaki bir salonda atıldığını söyledi. Daha sonra yakındaki bir salonda da silah sesleri duyuldu. Polis, maskeli ve kısa boylu olduğu tahmin edilen zanlıyı arıyor. Üniversite, öğrencilere toplu bir mesaj göndererek "kendilerini acilen güvence altına almalarını" istedi. Olay yerinde "Koş, saklan, savaş" sesleri duyuldu. Yaklaşık 30 itfaiye aracı, ambulans ve diğer acil durum araçları kampüse akın etti. Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Michigan Güncel Haberler

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