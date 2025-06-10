ABD'de Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadeleri Los Angeles'a Gönderildi

ABD'de Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadeleri Los Angeles'a Gönderildi
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ICE ajanlarının güvenliği için Los Angeles'a Ulusal Muhafız ve Deniz Piyadeleri gönderildiğini açıkladı. Hegseth, protestolara karşı gönderilen askerlerin maliyetine ilişkin sorulara yanıt vermedi ancak ICE'nin operasyonlarını güvenli bir şekilde yürütmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini, Los Angeles'a, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının operasyonlarını yaparken güvende olmaları için gönderdiklerini açıkladı.

Hegseth, ABD Kongresi'nde, bakanlığının 2026 bütçesi hakkında yapılan oturumda soruları yanıtladı.

Minnesota eyaleti Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Betty McCollum'un, Los Angeles'taki protestolara karşı gönderilen Ulusal Muhafız ve Deniz piyadelerinin maliyetini sorması üzerine Hegseth, ICE görevlilerinin güvenliğine dikkati çekerek cevap verdi.

Hegseth, "Federal bir kolluk kuvveti olan ICE'nin Los Angeles'ta, ülkedeki herhangi bir eyalette ve herhangi bir yargı alanında güvenli bir şekilde operasyon yürütme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Özellikle önceki yönetim döneminde sınırımızı 21 milyon kaçak geçtikten sonra, ICE'nin işini yapabilmesi gerekir." dedi.

McCollum'un, "maliyet" konusundaki sorusuna cevap vermediğini hatırlatması üzerine Hegseth, tekrar, ICE ajanlarının görevlerini yerine getirirken onları korumak için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini konuşlandırdıklarını söylemekle yetindi.

Hegseth, McCollum'ın ısrarına rağmen Los Angeles'a asker göndermenin maliyeti hakkında herhangi bir rakam vermezken, ABD'de göç yasalarının uygulanması gerektiğine de işaret etti.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 Deniz Piyadesinin düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell de Trump'ın talimatıyla Bakanlığın ek 2 bin Ulusal Muhafızı göreve çağırdığını doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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