ABD'de Ulusal Muhafızlar Los Angeles'a Gönderildi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine karşı Los Angeles kentine Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerinin gönderilmesinin "Anayasa'ya uygun ve yasal" olduğunu savundu.

??????????????Hegseth, Bakanlığının 2026 bütçesiyle ilgili Senato'da düzenlenen oturumda soruları cevapladı.

Rhode Island Demokrat Senatörü Jack Reed, Hegseth'e eyalet yetkililerine danışılmadan Los Angeles'a gönderilen 4 bin ulusal muhafız ile 700 deniz piyadesinin Amerikan vatandaşlarını gözaltı ve tutuklama konusunda yetkilendirilip yetkilendirilmediğini sordu.

Hegseth, "Los Angeles'taki ulusal muhafız ve deniz piyadelerine verdiğimiz her yetki, ABD Başkanı'nın yetkisi altındadır, yasal ve anayasaldır. Savunma görevlilerine ve tesislerin korunmasına yardımcı oluyorlar." diye cevap verdi.

Senatör Reed'in askerlerin "ölümcül" olacak şekilde eğitildiğini hatırlatması üzerine de Hegseth, "Evet, eğitimleri ölümcül ancak Los Angeles'taki görev bununla ilgili değil, ulusal muhafızlar ve deniz piyadelerinin ICE ajanları ve sokaklarda işlerini yapmaya çalışan kolluk kuvvetleri adına kanun ve düzeni sağlamakla ilgili." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Reed, "ABD Anayasası'na göre hukuk ve düzenin sağlanması sivil işlev gereği kolluk kuvvetlerinin görevidir, ABD ordusunun değil." şeklinde karşılık verdi.

"Barış ulusal çıkarlarımıza hizmet eder"

Oturum sırasında Bakan Hegseth, devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı ve Trump yönetiminin ateşkes çabalarıyla ilgili Cumhuriyetçi senatörlerin sert sorularına da muhatap oldu.

Hegseth'in Bakanlık onayına karşı çıkan üç senatörden biri olan ve aynı zamanda bugünkü oturumun başkanlığını yapan Kentucky Senatörü Mitch McConnell, Hegseth'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kimin tarafında olduklarını sordu.

Hegseth, Trump'ın bu çatışmada barışa kendini adadığını belirterek, "Sonuç olarak, barış ulusal çıkarlarımıza hizmet eder ve her iki tarafın da çıkarına olur, bu sonuç bu odadaki ve ülkemizdeki birçok kişi için tercih edilebilir olmasa da." şeklinde konuştu.

Önceki Demokrat yönetiminin Rusya ve Çin'i birbirine daha da yakınlaştırdığını öne süren Hegseth, Çin'in Ukrayna'da, kötü etkilerini fark edemeyecek şekilde ABD ve diğer ülkeleri bağlı tutacak uzun bir çatışmayı tercih edeceğini savundu.

Hegseth, McConnell'in "çatışmanın sonunda Rusya'nın kazandığı ve ABD'nin kaybettiği manşetler görmek istemediklerini" belirtmesi üzerine de Demokrat yönetimlerin Kırım'ın işgaline sessiz kalmasına rağmen Trump'ın ilk başkanlık döneminde Ukrayna'ya Javelin füzeleri verdiğini söyledi.

McConnell'in "ABD'nin itibarının tehlikede olduğunu, Rusya'nın barışa yanaşmak istemediğini" söylemesi üzerine de Hegseth, Rusya'ya fayda sağlasa bile müzakere edilmiş bir barışın ABD'yi güçlü göstereceğini ve ABD'nin dünyanın durumunu ve odaklanmak istediği yeri anladığını ortaya koyacağını iddia etti.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla ulusal muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Trump"n talimatıyla 4 bin ulusal muhafız askerini bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.