ABD'de üç eyalet, Colorado Nehri'ndeki suyun paylaşımı konusunda geçici anlaşmaya vardı

NEW ABD'nin Arizona, California ve Nevada eyaletleri, kuraklık tehdidi altındaki Colorado Nehri'nden daha az su almayı kabul ederek yaşanan su sıkıntısıyla ilgili geçici çözüme ulaştı.

NEW ABD'nin Arizona, California ve Nevada eyaletleri, kuraklık tehdidi altındaki Colorado Nehri'nden daha az su almayı kabul ederek yaşanan su sıkıntısıyla ilgili geçici çözüme ulaştı.

New York Times'ın ABD İç Güvenlik Bakanlığına dayandırdığı haberde bu üç eyaletin, batı yakasındaki şehirleri ve ülkenin en verimli tarım arazilerinin bir bölümünde yaşanan su krizi konusunda 2026'ya kadar geçici bir çözüm üzerinde anlaştığı belirtildi.

İç Güvenlik Bakanlığından bir yetkilinin duyurduğu anlaşmaya göre üç eyaletin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgedeki Kızılderili kabilelerine daha az su kullanmaları halinde yaklaşık 1,2 milyar dolar ödenecek, ihtiyaç duyulması durumunda Arizona, California ve Nevada eyaletlerinde ek su kesintileri uygulanacak.

Önlemlerin uygulanması halinde Colorado Havzası'nda yüzde 13'lük su tasarrufunun sağlanacağı, hafta sonu imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için federal hükümet tarafından onaylanmasının gerektiği bildirildi.

Geçen yaz nehir boyunca uzanan en büyük iki rezervuar olan Mead ve Powell göllerindeki su seviyesi, aşırı kuraklık, iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi nedenlerle hidroelektrik türbinlerinin çalışamayacağı seviyelere yaklaşmıştı.

California, Arizona ve Nevada eyaletleri, kendi paylarına düşen suyu Colorado Nehri üzerindeki Hoover Barajı'nda oluşturulan ve federal hükümet tarafından kontrol edilen Mead Gölü'ndeki rezervuardan, diğer 4 eyalet ise su ihtiyacını doğrudan Colorado Nehri'nden karşılıyor.

Batı ABD'de bir asırlık su kavgası

Colorado Nehri'nin suyu yaklaşık bir asır önce ABD'nin batısındaki 7 eyalet arasında paylaşılmış, anlaşma gereği nehir suyunun yarısı Yukarı Havza eyaletlerine (Colorado, Utah, Wyoming ve New Mexico), diğer yarısı da Aşağı Havza eyaletlerine (California, Arizona ve Nevada) verilmişti.

Meksika da kendi topraklarından geçerek okyanusla buluşan nehir suyunun kullanımıyla ilgili küçük bir pay almaya hak kazanmıştı.

Colorado Nehri, bölgedeki 40 milyon insanın ana su kaynağıyken nehir suyunun yaklaşık yüzde 70'i, 5,5 milyon dönümlük tarım arazisinin su ihtiyacı için kullanılıyor ve ülkenin kış sebzelerinin yüzde 90'ını sağlayan 15 milyar dolarlık tarım endüstrisinin temel ihtiyacını karşılıyor.

Bölgede 2021 ve 2022'de üst üste kuraklık ilan edilmesi, gelecek yıllarda Powell Gölü ve Mead Gölü barajlarından su salımının daha da azaltılacağı ve tarımla uğraşan bölge halkının bir kısmının göç etmek zorunda kalacağı tahminini güçlendiriyor.