ABD'de Tüketici Kredileri Mayıs'ta Beklentilerin Altında Artış Gösterdi
ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, mayıs ayında tüketici kredileri 5,1 milyar dolar artarak 5 trilyon 47,8 milyar dolara ulaştı. Piyasa beklentisi 10,4 milyar dolarlık bir artış öngörüyordu. Devir yapmayan kredilerde ise önemli bir yükseliş kaydedildi.
NEW ABD'de tüketici kredileri, mayısta 5,1 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.
ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici kredileri, mayısta önceki aya kıyasla 5,1 milyar dolar artışla 5 trilyon 47,8 milyar dolarlık hacme ulaştı.
Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 10,4 milyar dolar artması yönündeydi.
Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 3,5 milyar dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 8,6 milyar dolar yükseliş kaydetti.
Tüketici kredileri, mayısta yıllık bazda da yüzde 1,2 arttı.
Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 3,2 düşerken, devir yapmayan krediler yüzde 2,8 yükseldi.