ABD'de Tüketici Harcamaları Yavaşladı
Güncel Haberler
ABD Merkez Bankası'nın enflasyon için önemli bir gösterge olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları endeksi Şubat ayında binde 2 yükselerek beklentilerin altında kaldı.
ABD Merkez Bankası'nın enflasyon için önemli bir gösterge olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları endeksi Şubat ayında binde 2 yükselerek beklentilerin altında kaldı. Verileri değerlendiren Başkan Joe Biden, ""Enflasyonla mücadele henüz bitmedi" dedi. Ayrıntıları Serdar Cebe aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel