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ABD'de Tüketici Harcamaları Yavaşladı

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ABD Merkez Bankası'nın enflasyon için önemli bir gösterge olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları endeksi Şubat ayında binde 2 yükselerek beklentilerin altında kaldı.

ABD Merkez Bankası'nın enflasyon için önemli bir gösterge olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları endeksi Şubat ayında binde 2 yükselerek beklentilerin altında kaldı. Verileri değerlendiren Başkan Joe Biden, ""Enflasyonla mücadele henüz bitmedi" dedi. Ayrıntıları Serdar Cebe aktarıyor

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Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Joe Biden Güncel Haberler

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