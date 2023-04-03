ABD'de Tüketici Harcamaları Yavaşladı

ABD Merkez Bankası'nın enflasyon için önemli bir gösterge olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları endeksi Şubat ayında binde 2 yükselerek beklentilerin altında kaldı.

ABD Merkez Bankası'nın enflasyon için önemli bir gösterge olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları endeksi Şubat ayında binde 2 yükselerek beklentilerin altında kaldı. Verileri değerlendiren Başkan Joe Biden, ""Enflasyonla mücadele henüz bitmedi" dedi. Ayrıntıları Serdar Cebe aktarıyor