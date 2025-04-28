ABD'de Trump'ın İlk 100 Günü Anketle Değerlendirildi

ABD'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 55'i, Başkan Donald Trump'ın ilk 100 günündeki performansından memnun değil.

NBC News tarafından yapılan ankette, başkanlıktaki ilk 100 gününü doldurmaya hazırlanan Trump'ın, bu süreçteki performansı değerlendirildi.

19 bin 682 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 55'i Trump'ın başkanlıktaki ilk 100 gününden memnun değilken, yüzde 45'i memnun olduğunu dile getirdi.

Son zamanların tartışmalı konusu tarifelerde ise, katılımcıların yüzde 61'i Trump'ın bu konudaki politikalarını beğenmezken, yüzde 39'u "memnuniyetini" aktardı.

Trump'ın göç politikalarından memnuniyet duyulup duyulmamasıyla ilgili soruya katılımcıların yüzde 51'i olumsuz yanıt verirken, yüzde 49'u memnun olduğunu ifade etti.

"ABD yanlış yolda"

ABD'nin "doğru bir yolda" olup olmadığı sorusuna ise anket katılımcılarının yüzde 60'ı "yanlış yolda" yanıtını verdi.

Her 10 katılımcıdan 6'sı, ABD'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edenlerin vizelerinin iptal edilerek sınır dışı edilmesine karşı çıkıyor.