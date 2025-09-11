ABD'de Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk, silahlı saldırıda öldü

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün (31) Utah'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

ABD kamuoyunda, Trump'a yakınlığıyla bilinen muhafazakar aktivist Kirk'ün silahlı saldırıda öldürülmesi ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor.

Başkan Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelindeki bayrakların 14 Eylül akşamına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

Saldırının faili gözaltında

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, saldırının sorumlusunun yakalandığını açıkladı.

Patel, "Charlie Kirk'ün hayatını kaybetmesine neden olan korkunç silahlı saldırının faili gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullanarak, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirtti.

Utah valisinden "siyasi suikast" vurgusu

Utah Valisi Spencer Cox ve eyalet yetkilileri, düzenlenen basın toplantısında, Kirk'ün uğradığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cox, FBI Direktörü Kash Patel ve Trump ile olayın ardından sürekli iletişim halinde olduğunu ve tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

ABD için trajik bir gün yaşandığını vurgulayan Cox, "Bunun siyasi bir suikast olduğunu açıkça belirtmek istiyorum." dedi.

Cox, gözaltında bir şüphelinin bulunduğunu açıklayarak, soruşturmanın devam ettiğini ve sorumluların bulunarak yargılanacağını belirtti.

Aynı basın toplantısında konuşma yapan yetkililerden birisi, ateş eden kişinin "tamamen koyu renkli kıyafetler giydiğini" ve atışın "muhtemelen bir çatıdan" geldiğini ifade etti.

Trump'tan yeni açıklama

Diğer yandan Fox News kanalına açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Kirk'ün öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Trump, "Bütün bu şiddet olayları yaşanmamalı. Charlie harika bir insandı. İnanılmaz bir vatanseverdi. Bugün çok üzücü bir gün." ifadelerini kullandı.

Trump, Kirk'ün, Cumhuriyetçi değerlerin gençler arasında yaygınlaştırılmasına büyük katkılar yaptığına işaret ederek, "Kimse ondan daha iyi değildi. Bugün çok trajik bir gün." yorumunu yaptı.

Olay

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'ın verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, yerel saatle çarşamba günü öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasına düşen bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin olayın zanlısı olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kirk'ün saldırı haberine ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.

