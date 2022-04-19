ABD'de toplu ulaşımda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasına tepkiler farklı oldu

NEW ABD'de federal mahkemenin dün aldığı, hava yolu ve diğer toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunu 3 Mayıs'a kadar uzatan düzenlemeyi iptal kararı ülkede tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bir kesim federal mahkemenin kararını alkışlarken, diğer kesim ise Kovid-19 salgını tam bitmemişken maske zorunluluğunun kaldırılmasından duydukları endişeleri aktardı.

ABD'de birçok hava yolu şirketi federal mahkemenin kararı üzerine seyahat esnasında maske takma zorunluluğunu kaldırdıklarını duyurdu.

New York, Los Angeles, Salt Lake City şehirlerinde bulunan uluslararası havalimanları da maske takma zorunluluğunu kaldırdıklarını ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) tavsiyesi üzerine gönüllü olarak kullanılmasını teşvik edeceklerini açıkladı.

New York şehri toplu taşıma sisteminde maske takma uygulamasının devam edeceği belirtilirken, başkent Washington'daki otobüs ve trenlerde maskenin isteğe bağlı olarak kullanılacağı kaydedildi.

Özel taksi şirketlerinden Lyft müşterilerinden zorunlu olarak maske kullanmalarına devam etmelerini isteyeceğini açıklarken, Uber firması ise yolculara maske kullanımını tavsiye edeceğini ancak mecburi tutmayacağını bildirdi.

Florida'daki federal yargıcın CDC'nin maske zorunluluğunu uzatma kararını engellemesine ABD medyasından da farklı tepkiler geldi.

Muhafazakar yayınları ile bilinen Fox News kanalı, "Öfkeli liberaller, Trump'ın atadığı yargıcın maske görevini kaldırmasının ardından isyan etti" şeklinde manşet atarken, CNN ise yargıcın kararını "ani gelişme" şeklinde değerlendirdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da kullanıcılar, Kovid-19 salgını tamamen bitmeden özellikle uçaklarda maske takılması zorunluluğunun kaldırılmasının "büyük hayal kırıklığı" olduğunu vurguladı. İlgili hava yolu şirketlerini boykot etme çağrıları dile getirildi.

Biletlerini önceden almış bazı yolcular da maske kullanımını kaldıran hava yolu şirketlerinden biletlerin iadesini istedi.

CDC'nin uzatma kararı Federal yargıca takılmıştı

ABD'de uzunca bir süredir Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara neden olan maske takma zorunluluğu, son olarak geçen hafta CDC tarafından 3 Mayıs'a kadar uzatılmış, Cumhuriyetçiler karara tepki göstermişti.

CDC, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarında yeniden artış görüldüğünü, bu nedenle hava yolu ulaşımının yanında otobüs, feribot ve metro kullanan yolcuların en az 3 Mayıs'a kadar maske takmasının zorunlu olmaya devam edeceğini bildirmişti.

Florida'nın Tampa şehrindeki Federal Yargıç Kathryn Kimball Mizelle, dün açıkladığı 59 sayfalık kararında, Kovid-19 önlemleri kapsamında hava yolu ve diğer toplu taşıma araçlarında 3 Mayıs'a kadar uzatılan "maske zorunluluğu" kuralının CDC'nin "yetkilerini aştığı" hükmünü vererek iptal etmişti.

Aynı gün ABD'nin 4 büyük hava yolu firması, federal mahkemenin maske zorunluluğunu düzenleyen son kararına uyarak, uçuşlarında uygulanan maske zorunluluğunu kaldırdığını açıklamış, daha sonra diğer hava yolu şirketleri de buna katılmıştı.

Beyaz Saray söz konusu kararı "hayal kırıklığı" olarak nitelerken, Adalet Bakanlığı ve CDC ise federal yargıcın ret kararı hakkında herhangi bir görüş belirtmemişti.

Söz konusu kararla ilgili ABD medyasında çıkan haberlerde, Mizelle'nin eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından göreve getirildiğine dikkat çekilmişti.