Avustralya'da geçen yıl gerçekleşen terör saldırısının azmettiricisi olduğu şüphesiyle ABD'de bir kişi gözaltına alındı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de terör saldırısının azmettiricisi olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

Avustralya'da geçen yıl 3 kişinin öldüğü, "radikal Hristiyan ideoloji" bağlantılı terör saldırısının azmettiricisi olduğu şüphesiyle ABD'de bir kişi gözaltına alındı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Avustralya'nın Queensland eyalet polisi, 12 Aralık 2022'de Queensland'de düzenlenen ve 2'si polis memuru, 1'i sivil 3 kişinin öldüğü terör saldırısına ilişkin gelişmeleri ortak basın toplantısında aktardı.

Açıklamada, "milenyum öncesi" olarak bilinen radikal Hristiyan ideoloji sahibi ve olay yerinde etkisiz hale getirilen 3 saldırganın azmettiricisi olduğu şüphesiyle, adı açıklanmayan 58 yaşında bir erkeğin ABD'nin Arizona eyaletinde gözaltına alındığı bildirildi.

Radikal Hristiyan ideolojiyle bağlantılı teröristlere internet üzerinden azmettirici mesajlar attığı tespit edilen şüphelinin, suçlu bulunması durumunda 5 yıl hüküm giyeceği kaydedildi.

Bir yıl önce polisin 6 saatlik çatışma sonucunda imha ettiği "hücre yapılanması gibi hareket eden" ve "dini saiklerle terör saldırısı düzenleyen" 3 terörist, 2 polis memurunu ve 1 sivili öldürmüştü.