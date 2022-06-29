ABD'de terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e çıktı - Haberler

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ABD'de terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e çıktı

AA - Mücahit Oktay - Güncel
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ABD'de terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e çıktı

NEW ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e yükseldi.

NEW ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Yetkililer, San Antonio'da terk edilmiş kamyonda bulunan ve ilk başlarda 46 olarak açıkladıkları ölü sayısını 51 olarak güncelledi.

Kamyonda canlı bulunarak tedavi altına alınan 4'ü çocuk 16 kişiden 5'inin daha sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalışan ve kaçak işçi oldukları tahmin edilen güney Amerikalı göçmenlerin 22'sinin Meksika, 7'sinin Guatemala ve 2'sinin Honduras vatandaşı olduğu, kalanların ise henüz kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmadığı bildirildi.

San Antonio Polis Şefi William McManus, pazartesi öğleden sonra San Antonio yakınlarında bir işçinin ıssız bir yola park edilmiş kamyondan yardım çığlıkları duyduğunu yetkililere iletmesi sonucu araca ulaşıldığı ve içindeki cesetlerin fark edildiği bilgisini paylaştı.

McManus daha önce, terk edilen kamyonun sürücüsü ve yanındaki iki kişinin gözaltına alındığını açıklamış, isimlerini ise paylaşmamıştı.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

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