ABD'de Temyiz Mahkemesi federal çalışanlar için zorunlu Kovid-19 aşısı kararını onayladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Temyiz Mahkemesi federal çalışanlar için zorunlu Kovid-19 aşısı kararını onayladı

AA - Mücahit Oktay - Güncel
 - Güncelleme:
ABD'de Temyiz Mahkemesi federal çalışanlar için zorunlu Kovid-19 aşısı kararını onayladı

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın federal çalışanların Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu kararı, temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın federal çalışanların Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu kararı, temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

New Orleans merkezli 5. Bölge Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozarak Biden yönetiminin federal çalışanlar için zorunlu kıldığı Kovid-19 aşısı uygulaması kararını onayladı.

Temyiz kararını 2'ye 1 çoğunlukla alan mahkeme, zorunlu aşı uygulamasını askıya alan alt mahkeme yargıcının böyle bir yetkiye sahip olmadığını gerekçe gösterdi.

Zorunlu aşı kararına itiraz eden bazı federal çalışanların avukatları, hükümetin özel sektördeki işverenleri çalışanlarının Kovid-19 aşısı olması için zorlayamayacağı yönündeki bir Yüksek Mahkeme kararını gerekçe göstermişti.

ABD hükümeti, 9 Eylül 2021'de tıbbi ve dini gerekçelerin dışında tüm federal çalışanların Kovid-19 aşısı yaptırmalarını zorunlu kılan bir kararname yayımlamıştı.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, New Orleans, Joe Biden, Temyiz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title