ABD'de Temsilciler Meclisi 164 Yılın En Uzun Süren Seçiminde Başkanını Seçemeden Oturuma Ara Verdi

WASHINGTON, 5 Ocak (Xinhua) -- ABD Temsilciler Meclisi, yaptığı 11 turluk oylamanın ardından meclis başkanı seçmeyi başaramayarak Cuma öğlene kadar oturuma ara verme kararı aldı.

WASHINGTON, 5 Ocak (Xinhua) -- ABD Temsilciler Meclisi, yaptığı 11 turluk oylamanın ardından meclis başkanı seçmeyi başaramayarak Cuma öğlene kadar oturuma ara verme kararı aldı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri olan Kaliforniya milletvekili Kevin McCarthy, Perşembe öğleden sonra yapılan beş yeni turda da meclis başkanlığı tokmağını almak için gerekli oyları almayı başaramadı.

ABD Temsilciler Meclisi, 118. ABD Kongresi'nin Salı günü toplanmasından bu yana 11 oylama yaptı. Bu, ABD'de son 164 yılın en uzun süren meclis başkanlığı yarışı oldu.

Cumhuriyetçilerin Demokratlar karşısında çok küçük bir farkla çoğunluğu elde bulundurdukları ABD Kongresi'nin 435 koltuklu alt kanadı Temsilciler Meclisi, başkan seçilene kadar herhangi bir yasama faaliyetinde bulunamıyor.

McCarthy, Cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğu ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğine sahip olsa da küçük bir grup muhafazakar cumhuriyetçi milletvekili, meclis başkanının elinde bulunan bazı yetkileri dağıtması için McCarthy'ye baskı yapıyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki tüm Demokrat milletvekilleri başkanlık seçiminde, New York'lu Demokrat milletvekili Hakeem Jeffries'e oy verdi.

Meclis başkanlığına seçilmesi pek muhtemel görülmese de Jeffries, ABD Kongresi'nin tarihinde, Temsilciler Meclisi veya Senato'da bir partiye liderlik eden ilk Afrika kökenli Amerikalı milletvekili oldu.

2022'de yapılan Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde, Demokratlar ise Senato'da çoğunluğu aldı.

ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü, ABD'de federal hükümetin yasama meclisi olan Kongre'nin tam işler hale gelememesinin "ülke için utanç verici" olduğunu söyledi.