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ABD'de Teksas'tan gönderilen kaçak göçmenler Harris'in evinin yakınına bırakıldı

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ABD'de Teksas'tan gönderilen kaçak göçmenler Harris'in evinin yakınına bırakıldı

ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott'ın otobüslere bindirerek başkent Washington'a gönderdiği kaçak göçmenler, burada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evinin yakınına bırakıldı.

ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott'ın otobüslere bindirerek başkent Washington'a gönderdiği kaçak göçmenler, burada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evinin yakınına bırakıldı.

CNN'in sahadaki gönüllülere dayandırarak verdiği habere göre, Teksas'tan gönderilen kaçak göçmenleri taşıyan 2 otobüs bugün "US Naval Observatory" olarak bilinen ve başkan yardımcılarının konağı olarak kullanılan yere getirildi.

Normalde Washington'daki Union tren istasyonuna bırakılan göçmenler için bu defa Harris'in evinin seçilmesi gönüllüleri de şaşırttı.

ABD'de Cumhuriyetçi eyaletlerin valileri, Meksika sınırından gelen yasa dışı göçmenleri otobüsler ile başkent Washington DC ya da New York gibi Demokrat eyaletlere gönderiyor.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, gelen göçmen otobüsleri nedeniyle kentte "acil durum" ilan etmiş, kente nisandan bu yana yaklaşık 9 bin 400 göçmenin geldiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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